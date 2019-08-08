Крымский "суд" продлил арест Бекирову

8 августа, 2019, 20:20

8 августа в аннексированном Симферополе состоялось заседание по делу Эдема Бекирова, во время которого рассматривался вопрос о продлении меры пресечения политзаключенному

Об этом сообщает Крымская солидарность.

"Судья" Соболюк Михаил Николаевич постановил продлить меру пресечения незаконно заключенному Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года.

"Я удивлен тем, что происходит со мной. Я всю жизнь был законопослушным гражданином. И то, что со мной происходит в течение последних 8 месяцев - это настоящий ад. Какому следователю, какой службе пришло в голову посадить человека, оговорить. Оговорили, сфабриковали дело, шитое белыми нитками. Это фальшь чистой воды. А ты доказывай потом обратное. Я - крымский татарин, и я горжусь этим", - подчеркнул Бекиров на суде.

Бекиров тяжело болен, о чем неоднократно говорилось.

"Чтобы вызвать фельдшера, если тебе плохо, уйдет до 40 минут. Нужно стучать в дверь до такой степени, что пока придет фельдшер, можно три раза "окочуриться". Службы приходили и писали бумаги, у меня здесь дробное питание. Да не ем я так! Если бы я ел то, что дают в СИЗО, я давно бы уже умер. то, что приносит моя семья, отпущенные 30 кг, я растягиваю на месяц", - отметил он.

Он также отметил, что никто его не обследует.

"За один час я прохожу трех врачей. У нас специалисты в университетах даже таких заключений не могут сразу дать, месяцами человека обследуют. А у нас врач высшей категории за час проводит обследование и дает диагноз, заключение. И дают заключения во все инстанции, что у меня все прекрасно. И таких много в СИЗО сидит. Просто сфабрикованы дела", - добавил заключенный.