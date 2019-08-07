"Уволен": Зеленский ответил на петицию относительно Богдана
Об этом говорится на сайте президента , где опубликована петиция.
В ответе говорится, что президент рассмотрел петицию, которую поддержали 25 тыс. украинцев, и принял решение относительно Богдана.
"Относительно нарушенного в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А.Богдан уволен из должности главы Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Андрей Богдан подал в отставку, однако заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка не подтвердил эту информацию.
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Впоследствии Богдан назвал "провокацией спецслужб" появление в Интернете его заявления об увольнении.
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Позже информагентство "Интерфакс-Украина" аннулировало новость об отставке Богдана .
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