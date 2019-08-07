"Уволен": Зеленский ответил на петицию относительно Богдана

7 августа, 2019, 13:46

Об этом говорится на сайте президента , где опубликована петиция.

В ответе говорится, что президент рассмотрел петицию, которую поддержали 25 тыс. украинцев, и принял решение относительно Богдана.

"Относительно нарушенного в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А.Богдан уволен из должности главы Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.