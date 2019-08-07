ЦСКА - "Заря": где смотреть матч Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Заря" финишировала в прошлом чемпионате Украины на пятом месте и начала выступления в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. На этой стадии команда Виктора Скрипника одолела черногорскую "Будучность" (3: 1, 1: 0).
ЦСКА стартовал в турнире с первого квалификационного раунда, на котором прошел другой черногорский клуб - "Титоград" (4: 0, 0: 0). Во втором круге отбора болгары обменялись домашними победами 1: 0 с хорватским "Осиек", который дожали в серии послематчевых пенальти.
Победитель пары "Заря" - ЦСКА в плей-офф Лиги Европы встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между швейцарским "Люцерном" и испанским "Эспаньолом".
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ЦСКА (Болгария) - "Заря" (Украина)
7 августа, София, стадион "Васил Левски"
Начало - 20:30
Прямая трансляция на телеканале УНИАН
- Напомним, 26 июля "Заря" победила "Будучность" 3: 1 и успешно стартовала в квалификации Лиги Европы.
- Луганская "Заря" переписала свою историю в матче квалификации Лиги Европы против "Будучности" - в основном составе луганского клуба впервые в еврокубках вышли сразу 11 украинцев. .
- 1 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Заря", при численном преимуществе в два игрока, победила дома черногорскую "Будучность" и вышла в следующий круг.
- 5 июля "Заря" и "Мариуполь" получили вероятных соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы.
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