ЦСКА - "Заря": где смотреть матч Лиги Европы

8 августа, 2019, 09:00

Сегодня в Софии в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" встречается с болгарским ЦСКА

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Заря" финишировала в прошлом чемпионате Украины на пятом месте и начала выступления в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. На этой стадии команда Виктора Скрипника одолела черногорскую "Будучность" (3: 1, 1: 0).

ЦСКА стартовал в турнире с первого квалификационного раунда, на котором прошел другой черногорский клуб - "Титоград" (4: 0, 0: 0). Во втором круге отбора болгары обменялись домашними победами 1: 0 с хорватским "Осиек", который дожали в серии послематчевых пенальти.

Победитель пары "Заря" - ЦСКА в плей-офф Лиги Европы встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между швейцарским "Люцерном" и испанским "Эспаньолом".

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

ЦСКА (Болгария) - "Заря" (Украина)

7 августа, София, стадион "Васил Левски"

Начало - 20:30

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