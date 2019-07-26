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Espreso.tvСпорт"Заря" успешно стартовала в квалификации Лиги Европы

"Заря" успешно стартовала в квалификации Лиги Европы


фото: zarya-lugansk.com
"Заря" победила "Будучность" в стартовом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" на выезде победила "Будучность" - 3: 1. На 16-й минуте первый мяч забил Артем Громов (после рикошета от соперника). Передачу на Артема отдавал Богдан Михайличенко. За 3 минуты Громов оформил дубль после ошибки голкипера. На 60-й минуте Михаил Перович отыграл один мяч после подачи углового. Третий гол луганчан на 82-й минуте провел Леван Арвеладзе.

2-й раунд квалификации ЛЕ

Первый матч

25 июля

"Будучность" - "Заря" 1: 3

Голы: Перович, 60 - Громов, 16, 19, Арвеладзе, 82.

"Заря": Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Иванисеня, Михайличенко (Абу-Ханна, 85), Юрченко (Лунев, 64), Хомченовский, Чеберко, Громов (Арвеладзе, 80), Кочергин, Будковский.

Повторная встреча состоится 1 августа в Запорожье.

В случае победы во 2-м раунде квалификации "Заря" выйдет на победителя пары софийский ЦСКА - "Осиек".

  • 24 июля стало известно, что на первый матч 2-го раунда отбора Лиги Европы с "Будучностью" с "Зарей" не полетели бразильцы Силас и Лазио.

 

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