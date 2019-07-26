"Заря" успешно стартовала в квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" на выезде победила "Будучность" - 3: 1. На 16-й минуте первый мяч забил Артем Громов (после рикошета от соперника). Передачу на Артема отдавал Богдан Михайличенко. За 3 минуты Громов оформил дубль после ошибки голкипера. На 60-й минуте Михаил Перович отыграл один мяч после подачи углового. Третий гол луганчан на 82-й минуте провел Леван Арвеладзе.
2-й раунд квалификации ЛЕ
Первый матч
25 июля
"Будучность" - "Заря" 1: 3
Голы: Перович, 60 - Громов, 16, 19, Арвеладзе, 82.
"Заря": Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Иванисеня, Михайличенко (Абу-Ханна, 85), Юрченко (Лунев, 64), Хомченовский, Чеберко, Громов (Арвеладзе, 80), Кочергин, Будковский.
Повторная встреча состоится 1 августа в Запорожье.
В случае победы во 2-м раунде квалификации "Заря" выйдет на победителя пары софийский ЦСКА - "Осиек".
- 24 июля стало известно, что на первый матч 2-го раунда отбора Лиги Европы с "Будучностью" с "Зарей" не полетели бразильцы Силас и Лазио.
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