"Заря" в матче с 2-мя удалениями победила "Будучность" в Лиге Европы

1 августа, 2019, 20:49

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Заря", при численном преимуществе в два игрока, победила дома черногорскую "Будучность" и вышла в следующий круг

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Заря" открыла счет на 32-й минуте. После отбора на своей половине поля и контратаки, с передачи Максима Лунева отличился Артем Громов.

На 33-й минуте за второе предупреждение был удален черногорец Никола Джурич, а еще один игрок "Будучности" - Драшко Божович, был удален за споры с арбитром.

Команда Виктора Скрипника в большинстве спокойно довела матч до победы.

В 3-м раунде квалификации "Заря" сыграет с победителем пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария). В первом матче сильнее оказались болгары - 1:0.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд. Ответный матч

1 августа

"Заря" (Украина) - "Будучность" (Черногория) 1:0

Гол: Громов, 32

Удаление: Джурич, 33, Божович, 34 (оба - "Будучность")

Первый матч - 3: 1