"Заря" в матче с 2-мя удалениями победила "Будучность" в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Заря" открыла счет на 32-й минуте. После отбора на своей половине поля и контратаки, с передачи Максима Лунева отличился Артем Громов.
На 33-й минуте за второе предупреждение был удален черногорец Никола Джурич, а еще один игрок "Будучности" - Драшко Божович, был удален за споры с арбитром.
Команда Виктора Скрипника в большинстве спокойно довела матч до победы.
В 3-м раунде квалификации "Заря" сыграет с победителем пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария). В первом матче сильнее оказались болгары - 1:0.
Лига Европы
2-й квалификационный раунд. Ответный матч
1 августа
"Заря" (Украина) - "Будучность" (Черногория) 1:0
Гол: Громов, 32
Удаление: Джурич, 33, Божович, 34 (оба - "Будучность")
Первый матч - 3: 1
- Напомним, 26 июля "Заря" победила "Будучность" 3: 1 и успешно стартовала в квалификации Лиги Европы.
- Луганская "Заря" переписала свою историю в матче квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности" - в основном составе луганского клуба впервые в еврокубках вышли сразу 11 украинцев.
- 28 июня во стартовом матче чемпионата Украины "Заря" победила "Ворсклу" со счетом 1:0.
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