Лига Европы: "Заря" и "Мариуполь" узнали соперников в плей-офф
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Заря", в случае победы в 3-м раунде квалификации над болгарским ЦСКА могла встретиться с победителями пар "Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция), "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Динамо" (Грузия), АЭК (Греция) - "Гент" (Бельгия), "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).
"Мариуполь", в случае успеха в противостоянии с нидерландским АЗ "Алкмар", выходил на победителей пар "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия), "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия), "Вадуц "(Лихтенштейн) -" Айнтрахт "(Германия)," Мальме "(Швеция) -" Зриньски "(Босния и Герцеговина) и" Партизан "(Сербия) -" Малатьяспор "(Турция).
В итоге потенциальным соперником «Зари» станет победитель матча "Люцерн" - "Эспаньол", "Мариуполь" может встретиться с сильным в дуэте "Антверпен" - "Виктория".
Первые матчи плей-офф состоятся 22 августа, ответные - 29 августа.
- Напомним, 1 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Заря", при численном преимуществе в два игрока, победила дома черногорскую "Будучность" и вышла в следующий круг.
- 5 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого потенциальным соперником "Динамо" стал победитель матча между швейцарским "Базелем" и австрийским ЛАСК.
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