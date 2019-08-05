Лига Европы: "Заря" и "Мариуполь" узнали соперников в плей-офф

5 августа, 2019, 14:58

"Заря" и "Мариуполь" получили вероятных соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Заря", в случае победы в 3-м раунде квалификации над болгарским ЦСКА могла встретиться с победителями пар "Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция), "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Динамо" (Грузия), АЭК (Греция) - "Гент" (Бельгия), "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

"Мариуполь", в случае успеха в противостоянии с нидерландским АЗ "Алкмар", выходил на победителей пар "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия), "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия), "Вадуц "(Лихтенштейн) -" Айнтрахт "(Германия)," Мальме "(Швеция) -" Зриньски "(Босния и Герцеговина) и" Партизан "(Сербия) -" Малатьяспор "(Турция).

В итоге потенциальным соперником «Зари» станет победитель матча "Люцерн" - "Эспаньол", "Мариуполь" может встретиться с сильным в дуэте "Антверпен" - "Виктория".

Первые матчи плей-офф состоятся 22 августа, ответные - 29 августа.