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Espreso.tvСпортТолько украинцы: в матче Лиги Европы "Заря" установила историческое достижение

Только украинцы: в матче Лиги Европы "Заря" установила историческое достижение


фото: zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" переписала свою историю в матче квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности" - в основном составе луганского клуба впервые вышли сразу 11 украинцев

Об этом сообщает "Трибуна" .

Это первый подобный случай в истории "Зари" с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. В стартовом составе луганчан вышли исключительно украинцы Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Александр Тимчик, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Артем Громов, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко, Дмитрий Иванисеня и Филипп Будковский.

"Заря" непрерывно играет в еврокубках, начиная с сезона 2014/15, и раньше такого не происходило. Статистики до 1991 года нет.

После игры главный тренер "Зари" Виктор Скрипник выразил благодарность футболистам, которые, по его словам, провели хороший матч и выполнили хорошую работу.

Повторная встреча между "Зарей" и черногорским клубом состоится в четверг, 1 августа, в Запорожье.

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