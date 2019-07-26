Только украинцы: в матче Лиги Европы "Заря" установила историческое достижение
Об этом сообщает "Трибуна" .
Это первый подобный случай в истории "Зари" с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. В стартовом составе луганчан вышли исключительно украинцы Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Александр Тимчик, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Артем Громов, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко, Дмитрий Иванисеня и Филипп Будковский.
"Заря" непрерывно играет в еврокубках, начиная с сезона 2014/15, и раньше такого не происходило. Статистики до 1991 года нет.
После игры главный тренер "Зари" Виктор Скрипник выразил благодарность футболистам, которые, по его словам, провели хороший матч и выполнили хорошую работу.
Повторная встреча между "Зарей" и черногорским клубом состоится в четверг, 1 августа, в Запорожье.
- 26 июля стало известно, что "Заря" успешно стартовала в квалификации Лиги Европы.
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