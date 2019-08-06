В Сибири люди вышли на митинг: требуют настойчивее тушить пожары
Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
"Более 300 человек вышли на согласованный митинг в центре Новосибирска с требованием к федеральным властям немедленно бросить все возможные силы на тушение лесных пожаров в Сибири. Акция протеста была организована местным штабом Алексея Навального. Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места событий, люди , которые пришли, держали в руках десятки плакатов с надписями: "Росгвардия, туши лесные пожары, а не бей мирных граждан", "Дышать экономически невыгодно", "Требуем прекратить убивать природное достояние Сибири", - говорится в сообщении.
По мнению эколога Натали Прийдак, лесному фонду России уже нанесен непоправимый ущерб.На восстановления сгоревшего соснового леса уйдет около 100 лет, подчеркнула она. Если добавить к этому гигантское количество углекислого газа, который каждый день попадает в атмосферу, то речь может идти об экологической катастрофе планетарного масштаба.
"В резолюции митинга, которую отправят полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе, содержатся требования привлечь к тушению лесных пожаров больше сил МЧС и Росгвардии, добиться сокращения площади горения, провести расследование, не делались ли попытки поджога леса с целью скрыть масштабы незаконных вырубок и внести изменения в Лесной кодекс России и ведомственные приказы для недопущения подобных ситуаций в будущем", - отмечает СМИ.
Стоит отметить, что в начале августа площадь пожаров в Сибири достигла почти трех миллионов гектаров. Только после этого чиновники приняли решение тушить "закрытые очаги в зоне контроля", тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.
- 31 июля в России было зафиксировано более 300 очагов возгорания в Сибири, их тушили на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления. В общем огнем охвачено более 3 млн га.
- В России назвали главную причину масштабного пожара в Сибири.
- Вертолет российского МЧС имитирует тушение миллионов гектаров горящего леса, выливая набранную из реки воду обратно в реку.
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