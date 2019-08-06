В Сибири люди вышли на митинг: требуют настойчивее тушить пожары

6 августа, 2019, 20:55

Штаб Алексея Навального организовал в Новосибирске митинг с требованием к федеральным властям немедленно бросить все возможные силы на тушение лесных пожаров в Сибири

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

"Более 300 человек вышли на согласованный митинг в центре Новосибирска с требованием к федеральным властям немедленно бросить все возможные силы на тушение лесных пожаров в Сибири. Акция протеста была организована местным штабом Алексея Навального. Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места событий, люди , которые пришли, держали в руках десятки плакатов с надписями: "Росгвардия, туши лесные пожары, а не бей мирных граждан", "Дышать экономически невыгодно", "Требуем прекратить убивать природное достояние Сибири", - говорится в сообщении.

По мнению эколога Натали Прийдак, лесному фонду России уже нанесен непоправимый ущерб.На восстановления сгоревшего соснового леса уйдет около 100 лет, подчеркнула она. Если добавить к этому гигантское количество углекислого газа, который каждый день попадает в атмосферу, то речь может идти об экологической катастрофе планетарного масштаба.

"В резолюции митинга, которую отправят полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе, содержатся требования привлечь к тушению лесных пожаров больше сил МЧС и Росгвардии, добиться сокращения площади горения, провести расследование, не делались ли попытки поджога леса с целью скрыть масштабы незаконных вырубок и внести изменения в Лесной кодекс России и ведомственные приказы для недопущения подобных ситуаций в будущем", - отмечает СМИ.

Стоит отметить, что в начале августа площадь пожаров в Сибири достигла почти трех миллионов гектаров. Только после этого чиновники приняли решение тушить "закрытые очаги в зоне контроля", тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.