Пожары в Сибири: вертолет МЧС вместо тушить огонь переливает воду в реку. ВИДЕО

6 августа, 2019, 14:34

Вертолет российского МЧС имитирует тушение миллионов гектаров горящего леса, выливая воду из реки обратно в реку

Соответствующее видео выложил на YouTube местный житель Сергей Сычев.

Как видно из видео, вертолет МЧС черпает воду из Ангаре, улетает на несколько километров, выливает воду обратно в реку и возвращается вновь за водой.