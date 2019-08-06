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Espreso.tvОбществоПожары в Сибири: вертолет МЧС вместо тушить огонь переливает воду в реку. ВИДЕО

Пожары в Сибири: вертолет МЧС вместо тушить огонь переливает воду в реку. ВИДЕО

Вертолет российского МЧС имитирует тушение миллионов гектаров горящего леса, выливая воду из реки обратно в реку

Соответствующее видео выложил на YouTube местный житель Сергей Сычев.

Как видно из видео, вертолет МЧС черпает воду из Ангаре, улетает на несколько километров, выливает воду обратно в реку и возвращается вновь за водой.

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