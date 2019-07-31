В Сибири горит 3 млн гектаров леса, пожар не тушат
Об этом сообщается в ФБУ "Авиалесоохрана".
Согласно данным сайта, на территории России существует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых, по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не ведется. В общем природные пожары распространились на площади около 3 млн га.
Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области, где тушат 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78226 га. В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21963 га, в Якутии - 24 пожара на площади 1403 га.
"Авиалесохрана" России сообщает также, что по состоянию на 00:00 среды на труднодоступных и отдаленных землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований и из космоса находится 321 лесной пожар на площади 2 882 527 га. На этих территориях работы по тушению прекращены по решению региональных комиссий.
В Якутии зафиксировано 115 таких пожаров на площади 1 144 873 га, Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 041 739 га, Иркутской области - 76 пожаров на площади 628 977 га.
"Авиалесохрана" объясняет, что "... отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их (пожаров, - ред.) тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ними нанесен".
# ДокажиЧтоНеВсеРавно #SaveSiberianForest- Elf (@shadowerufu) July 30, 2019
Весь мой город задыхается, даже в магазин выйти невозможно.
NASA считает пожар в Сибири Сильнейшим за последние 10000 лет.
А все потому, что пожары тушить "экономически НЕ выгодно" :)
Просто нет слов. pic.twitter.com/KnNXvkO6zJ
Greenpeace Russia пишет, что в России пылает территория размером с Бельгию.
В России горит территория размером с Бельгию.- Greenpeace Russia (@greenpeaceru) July 29, 2019
Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.
Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms #savesiberiaforests # потушитепожарывсибиры pic.twitter.com/vUMNOzKXRx
помните, какой кипиш был, когда горел Нотр Дам? почему о пожаре собора, переживали больше, чем о пожаре Сибирского леса? от пожара в Сибири гибнут животные, задыхаются люди .. а пожар не тушат.Сибирский лес-это красота и её надо спасти !! #SaveSiberianForests # ПОТУШИТЕПОЖАРЫВСИБИРЫ pic.twitter.com/ErnWL7Nsme- miracle (@ miracle81618304) July 27, 2019
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-