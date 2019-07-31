//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Сибири горит 3 млн гектаров леса, пожар не тушат

В Сибири горит 3 млн гектаров леса, пожар не тушат

В России более 300 очагов возгорания в Сибири не гасят на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пользователи обижаются и пишут, что пожар не тушат, потому что это не выгодно

Об этом сообщается в ФБУ "Авиалесоохрана".

Согласно данным сайта, на территории России существует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых, по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не ведется. В общем природные пожары распространились на площади около 3 млн га.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области, где тушат 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78226 га. В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21963 га, в Якутии - 24 пожара на площади 1403 га.

"Авиалесохрана" России сообщает также, что по состоянию на 00:00 среды на труднодоступных и отдаленных землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований и из космоса находится 321 лесной пожар на площади 2 882 527 га. На этих территориях работы по тушению прекращены по решению региональных комиссий.

В Якутии зафиксировано 115 таких пожаров на площади 1 144 873 га, Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 041 739 га, Иркутской области - 76 пожаров на площади 628 977 га.

"Авиалесохрана" объясняет, что "... отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их (пожаров, - ред.) тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ними нанесен".

 

Greenpeace Russia пишет, что в России пылает территория размером с Бельгию.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 июля, 2019 среда

больше новостей

31 июля, 2019 среда

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать