В Сибири горит 3 млн гектаров леса, пожар не тушат

31 июля, 2019, 17:13

В России более 300 очагов возгорания в Сибири не гасят на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пользователи обижаются и пишут, что пожар не тушат, потому что это не выгодно

Об этом сообщается в ФБУ "Авиалесоохрана".

Согласно данным сайта, на территории России существует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых, по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не ведется. В общем природные пожары распространились на площади около 3 млн га.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области, где тушат 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78226 га. В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21963 га, в Якутии - 24 пожара на площади 1403 га.

"Авиалесохрана" России сообщает также, что по состоянию на 00:00 среды на труднодоступных и отдаленных землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований и из космоса находится 321 лесной пожар на площади 2 882 527 га. На этих территориях работы по тушению прекращены по решению региональных комиссий.

В Якутии зафиксировано 115 таких пожаров на площади 1 144 873 га, Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 041 739 га, Иркутской области - 76 пожаров на площади 628 977 га.

"Авиалесохрана" объясняет, что "... отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их (пожаров, - ред.) тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ними нанесен".

# ДокажиЧтоНеВсеРавно #SaveSiberianForest

Весь мой город задыхается, даже в магазин выйти невозможно.

NASA считает пожар в Сибири Сильнейшим за последние 10000 лет.

А все потому, что пожары тушить "экономически НЕ выгодно" :)

Просто нет слов. pic.twitter.com/KnNXvkO6zJ - Elf (@shadowerufu) July 30, 2019

Greenpeace Russia пишет, что в России пылает территория размером с Бельгию.

В России горит территория размером с Бельгию.

Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.

Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms #savesiberiaforests # потушитепожарывсибиры pic.twitter.com/vUMNOzKXRx - Greenpeace Russia (@greenpeaceru) July 29, 2019