По неосторожности: в России назвали главную причину масштабного пожара в Сибири

5 августа, 2019, 19:23

В МЧС России заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири, где пылает уже более 3 млн га, является неосторожное обращение с огнем

Об этом со ссылкой на пресс-службу российского ведомства сообщает "Радио Свобода".

В российском МЧС утверждают, что их версия подтверждается тем, что большая часть очагов возгорания находится у дорог.

Также отмечается, что причиной лесных пожаров стали сухие грозы, которые прошли в Сибири. По данным МЧС, площадь активного горения составляет на данный момент около 57 тыс. га. В общем пожар ликвидируют более 4 тыс. человек и 400 единиц техники.

Российская счетная палата сообщила, что ущерб от лесных пожаров в России за первые шесть месяцев 2019 года составил почти два с половиной миллиарда рублей. Всего, по данным ведомства, за этот период возникло более 7,5 тысяч пожаров.