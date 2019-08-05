По неосторожности: в России назвали главную причину масштабного пожара в Сибири
5 августа, 2019, 19:23
В МЧС России заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири, где пылает уже более 3 млн га, является неосторожное обращение с огнем
Об этом со ссылкой на пресс-службу российского ведомства сообщает "Радио Свобода".
В российском МЧС утверждают, что их версия подтверждается тем, что большая часть очагов возгорания находится у дорог.
Также отмечается, что причиной лесных пожаров стали сухие грозы, которые прошли в Сибири. По данным МЧС, площадь активного горения составляет на данный момент около 57 тыс. га. В общем пожар ликвидируют более 4 тыс. человек и 400 единиц техники.
Российская счетная палата сообщила, что ущерб от лесных пожаров в России за первые шесть месяцев 2019 года составил почти два с половиной миллиарда рублей. Всего, по данным ведомства, за этот период возникло более 7,5 тысяч пожаров.
- 31 июля в России было зафиксировано более 300 очагов возгорания в Сибири, их тушили на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления. В общем огнем охвачено более 3 млн га
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