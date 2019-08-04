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Espreso.tvМирВ Сибири увеличилась площадь лесных пожаров

В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров


фото: 360tv.ru
В российской Сибири продолжаются масштабные лесные пожары, площадь возгорания увеличивается

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Сейчас уже насчитывают почти 500 очагов возгорания. Их пытаются ликвидировать с помощью авиации.

По данным спасателей, почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления. Для тушения пожаров задействовано почти 500 человек. В общем огнем охвачено более 3 млн га. В МЧС считают, что в распространении пожара виновата местная власть, которая не смогла принять меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.

За сутки самолеты сбросили более 1,5 тыс. тонн воды. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. Площадь пожаров постепенно увеличивается.

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