В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров

4 августа, 2019, 17:33

В российской Сибири продолжаются масштабные лесные пожары, площадь возгорания увеличивается

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Сейчас уже насчитывают почти 500 очагов возгорания. Их пытаются ликвидировать с помощью авиации.

По данным спасателей, почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления. Для тушения пожаров задействовано почти 500 человек. В общем огнем охвачено более 3 млн га. В МЧС считают, что в распространении пожара виновата местная власть, которая не смогла принять меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.

За сутки самолеты сбросили более 1,5 тыс. тонн воды. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. Площадь пожаров постепенно увеличивается.