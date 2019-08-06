"Быстро, решительно, без промедления". Трамп требует казнить террористов
6 августа, 2019, 10:23
Президент США приказал министерству юстиции разработать законопроект, который введет смертную казнь за массовый расстрел людей и преступления на почве ненависти
Об этом Дональд Трамп написал в Twitter .
"Я обратился сегодня в министерство юстиции с приказом разработать законопроект, который предусмотрит смертную казнь для тех, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - отметил он.
Лидер США также требует, чтобы такие приговоры выполнялись быстро, решительно, и "без годов ненужных проволочек".
Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY - and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2019 г.
- Как сообщалось ранее, 20 человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.
- А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.
- Выяснилось, что террорист приобрел АК-47 через интернет из Техаса, ведь в его жизни не было ничего, что бы помешало ему приобрести оружие легально
- Вчера, 4 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневный траур по погибшим во время стрельбы в штатах Огайо и Техас.
- Правительство Мексики заявило о намерении принять юридических шагов против США после того, как во время стрельбы в американском городе Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-