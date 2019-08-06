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Espreso.tvМир"Быстро, решительно, без промедления". Трамп требует казнить террористов

"Быстро, решительно, без промедления". Трамп требует казнить террористов

Президент США приказал министерству юстиции разработать законопроект, который введет смертную казнь за массовый расстрел людей и преступления на почве ненависти

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter .

"Я обратился сегодня в министерство юстиции с приказом разработать законопроект, который предусмотрит смертную казнь для тех, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - отметил он.

Лидер США также требует, чтобы такие приговоры выполнялись быстро, решительно, и "без годов ненужных проволочек".

  • Как сообщалось ранее, 20 человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.
  • А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.
  • Выяснилось, что террорист приобрел АК-47 через интернет из Техаса, ведь в его жизни не было ничего, что бы помешало ему приобрести оружие легально
  • Вчера, 4 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневный траур по погибшим во время стрельбы в штатах Огайо и Техас.
  • Правительство Мексики заявило о намерении принять юридических шагов против США после того, как во время стрельбы в американском городе Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев.
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