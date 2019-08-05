Стрельба в ТЦ в США: террорист купил автомат через интернет
Об этом сообщил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль, передает ВВС.
"По данным полиции, автомат был заказан через интернет из Техаса, а в его (Коннора Стивена Беттса, - ред.) Жизни не было ничего такого, что помешало бы ему купить оружие легально", - отметил полицейский.
По словам Биля, если бы террорист вошел внутрь здания, то количество погибших и раненых было бы "драматически большим".
Ранее правоохранителям удалось установить личность предполагаемого террориста из Огайо, который в воскресенье ночью убил 9 человек и ранил еще 27 в городе Дейтон. Это - 24-летний Коннор Стивен Беттс. Во время нападения он был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из собственного АК-47.
- 3 августа в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо лишились жизни около 20 человек .
- Стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) поднял 21-летний Патрик Крузиус .
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