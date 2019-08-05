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Espreso.tvОбществоСтрельба в ТЦ в США: террорист купил автомат через интернет

Стрельба в ТЦ в США: террорист купил автомат через интернет


фото: REUTERS
Террорист приобрел АК-47 через интернет из Техаса, ведь в его жизни не было ничего, что бы помешало ему приобрести оружие легально

Об этом сообщил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль, передает ВВС.

"По данным полиции, автомат был заказан через интернет из Техаса, а в его (Коннора Стивена Беттса, - ред.) Жизни не было ничего такого, что помешало бы ему купить оружие легально", - отметил полицейский.

По словам Биля, если бы террорист вошел внутрь здания, то количество погибших и раненых было бы "драматически большим".

Ранее правоохранителям удалось установить личность предполагаемого террориста из Огайо, который в воскресенье ночью убил 9 человек и ранил еще 27 в городе Дейтон. Это - 24-летний Коннор Стивен Беттс. Во время нападения он был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из собственного АК-47.

 

 

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