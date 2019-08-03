В США неизвестные устроили стрельбу в торговом центре, около 20 раненых

3 августа, 2019, 22:21

В результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо пострадали около 20 человек

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ".

В настоящее время полиция проводит операцию по задержанию стрелка, открывшего огонь возле торгового центра Cielo Vista Mall.

Три сотрудницы магазина Walmart, который находится в торговом центре, спрятались в соседнем ресторане, закрывшем дверь из-за стрельбы.

"Мы часто видим такие новости по телевизору, но никогда не думали, что это может произойти так близко к нам. Но это произошло", - рассказал CNN менеджер ресторана.

Уже известно о многочисленных пострадавших с огнестрельными ранениями, однако точное количество жертв пока не известно. СМИ сообщают, что район окружен большими силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты. Операция по задержанию стрелка продолжается до сих пор.