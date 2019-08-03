В США неизвестные устроили стрельбу в торговом центре, около 20 раненых
Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ".
В настоящее время полиция проводит операцию по задержанию стрелка, открывшего огонь возле торгового центра Cielo Vista Mall.
Три сотрудницы магазина Walmart, который находится в торговом центре, спрятались в соседнем ресторане, закрывшем дверь из-за стрельбы.
"Мы часто видим такие новости по телевизору, но никогда не думали, что это может произойти так близко к нам. Но это произошло", - рассказал CNN менеджер ресторана.
Уже известно о многочисленных пострадавших с огнестрельными ранениями, однако точное количество жертв пока не известно. СМИ сообщают, что район окружен большими силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты. Операция по задержанию стрелка продолжается до сих пор.
BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd- Jorge Salgado (@SalgadoPhoto_) August 3, 2019
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