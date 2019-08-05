//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМексика пригрозила США "юридическими шагами" из-за стрельбы в Эль-Пасо

Мексика пригрозила США "юридическими шагами" из-за стрельбы в Эль-Пасо


фото: reuters
Правительство Мексики заявило о намерении предпринять юридические шаги против США после того, как во время стрельбы в американском городе Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев
Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра МИД Марсело Эбрарда.

"Правительство Мексики осуществит юридические шаги против США после убийства шести мексиканцев во время стрельбы в Эль-Пасо", - говорится в сообщении.

В то же время Эбрард не уточнил, о каких именно шагах идет речь, однако добавил, что больше деталей сообщат сегодня вечером.

Как отметил министр, события в Эль-Пасо является "неприемлемыми".

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, при стрельбе погибли шесть и получили ранения семь мексиканцев.

Как сообщалось ранее, 20 человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.

А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.

Вчера, 4 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневный траур по погибшим во время стрельбы в штатах Огайо и Техас.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать