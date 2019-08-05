Мексика пригрозила США "юридическими шагами" из-за стрельбы в Эль-Пасо

"Правительство Мексики осуществит юридические шаги против США после убийства шести мексиканцев во время стрельбы в Эль-Пасо", - говорится в сообщении.

В то же время Эбрард не уточнил, о каких именно шагах идет речь, однако добавил, что больше деталей сообщат сегодня вечером.

Как отметил министр, события в Эль-Пасо является "неприемлемыми".

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, при стрельбе погибли шесть и получили ранения семь мексиканцев.

Как сообщалось ранее, 20 человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.

А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.

Вчера, 4 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневный траур по погибшим во время стрельбы в штатах Огайо и Техас.