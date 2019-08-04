В США второй раз за сутки произошла массовая стрельба, 10 погибших

4 августа, 2019, 15:48

В США второй раз за сутки произошла стрельба в общественном месте, в результате которой погибли 10 человек

Об этом в twitter сообщает полиция города Дейтон, штат Огайо.

"В районе Орегон произошла стрельба. Стрелец погиб. Есть еще 9 погибших. По меньшей мере 16 других с травмами попали в больницы", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел в 1:22 ночи. Патрульные полицейские были в районе инцидента, когда началась стрельба и смогли быстро реагировать. ФБР находится на месте происшествия для оказания помощи в расследовании.

По данным полиции, стрелок применил длинноствольный пистолет. Мотив стрельбы не известен.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22 am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. - Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019