В США второй раз за сутки произошла массовая стрельба, 10 погибших
Об этом в twitter сообщает полиция города Дейтон, штат Огайо.
"В районе Орегон произошла стрельба. Стрелец погиб. Есть еще 9 погибших. По меньшей мере 16 других с травмами попали в больницы", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел в 1:22 ночи. Патрульные полицейские были в районе инцидента, когда началась стрельба и смогли быстро реагировать. ФБР находится на месте происшествия для оказания помощи в расследовании.
По данным полиции, стрелок применил длинноствольный пистолет. Мотив стрельбы не известен.
#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22 am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.- Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019
- 3 августа в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо лишились жизни около 20 человек .
- Стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) начал 21-летний Патрик Крузиус .
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