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Espreso.tvМирВ США второй раз за сутки произошла массовая стрельба, 10 погибших

В США второй раз за сутки произошла массовая стрельба, 10 погибших


фото: daytondailynews.com
В США второй раз за сутки произошла стрельба в общественном месте, в результате которой погибли 10 человек

Об этом в twitter сообщает полиция города Дейтон, штат Огайо.

"В районе Орегон произошла стрельба. Стрелец погиб. Есть еще 9 погибших. По меньшей мере 16 других с травмами попали в больницы", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел в 1:22 ночи. Патрульные полицейские были в районе инцидента, когда началась стрельба и смогли быстро реагировать. ФБР находится на месте происшествия для оказания помощи в расследовании.

По данным полиции, стрелок применил длинноствольный пистолет. Мотив стрельбы не известен.

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