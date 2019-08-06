"Брюгге" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

6 августа, 2019, 08:00

Сегодня в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" встречается в гостях с бельгийским "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" начинает выступления в квалификации Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Соперником киевлян на этой стадии турнира является бельгийский "Брюгге".

Для того, чтобы пробиться в групповой раунд главного еврокубка, команде Александра Хацкевича также предстоит преодолеть раунд плей-офф. Там, в случае успеха в противостоянии с бельгийцами, вице-чемпионы Украины встретятся с победителем игр между швейцарским "Базелем" и австрийским ЛАСК.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд. 1-й матч

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)

6 августа, Брюгге, стадион "Ян Брейдель"

Начало - 21:30

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