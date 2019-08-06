"Брюгге" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
6 августа, 2019, 08:00
Сегодня в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" встречается в гостях с бельгийским "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" начинает выступления в квалификации Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Соперником киевлян на этой стадии турнира является бельгийский "Брюгге".
Для того, чтобы пробиться в групповой раунд главного еврокубка, команде Александра Хацкевича также предстоит преодолеть раунд плей-офф. Там, в случае успеха в противостоянии с бельгийцами, вице-чемпионы Украины встретятся с победителем игр между швейцарским "Базелем" и австрийским ЛАСК.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд. 1-й матч
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)
6 августа, Брюгге, стадион "Ян Брейдель"
Начало - 21:30
Прямая трансляция на телеканале "2+2"
- 5 августа состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого потенциальным соперником "Динамо" стал победитель пары "Базель" - ЛАСК .
- Новичок "Динамо" люксембуржец Жерсон Родригес может дебютировать за киевский клуб в матче квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".
- Накануне матча против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, бельгийский "Брюгге" приобрел голкипера "Ливерпуля" Миньоле .
- Ранее, перед игрой с "Динамо", бельгийцы продали основного форварда Арна Грунвелда.
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