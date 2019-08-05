Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов купил футболиста "Ливерпуля"
5 августа, 2019, 11:22
Накануне матча против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, бельгийский "Брюгге" приобрел голкипера "Ливерпуля" Миньоле
Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге"
Накануне матча в третьей квалификационном раунде Лиги чемпионов, соперник киевского "Динамо" оформил громкий трансфер. К бельгийского клуба перешел 31-летний голкипер сборной Бельгии и "Ливерпулю" Миньоле. Сумма трансфера составила 7 млн евро.
За свою карьеру Миньйоле провел более 200 матчей за "Ливерпуль" в составе которого выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
About last night ... #WelkomSimon #BigSi pic.twitter.com/jYGzofMN09- Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 5, 2019
- Напомним, что перед матчем с "Динамо" бельгийцы продали основного форварда .
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