Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов купил футболиста "Ливерпуля"

5 августа, 2019, 11:22

Накануне матча против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, бельгийский "Брюгге" приобрел голкипера "Ливерпуля" Миньоле

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге"

Накануне матча в третьей квалификационном раунде Лиги чемпионов, соперник киевского "Динамо" оформил громкий трансфер. К бельгийского клуба перешел 31-летний голкипер сборной Бельгии и "Ливерпулю" Миньоле. Сумма трансфера составила 7 млн евро.

За свою карьеру Миньйоле провел более 200 матчей за "Ливерпуль" в составе которого выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.