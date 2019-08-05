//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСоперник "Динамо" в Лиге чемпионов купил футболиста "Ливерпуля"

Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов купил футболиста "Ливерпуля"


фото: clubbruggе
Накануне матча против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, бельгийский "Брюгге" приобрел голкипера "Ливерпуля" Миньоле

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге"

Накануне матча в третьей квалификационном раунде Лиги чемпионов, соперник киевского "Динамо" оформил громкий трансфер. К бельгийского клуба перешел 31-летний голкипер сборной Бельгии и "Ливерпулю" Миньоле. Сумма трансфера составила 7 млн евро.

За свою карьеру Миньйоле провел более 200 матчей за "Ливерпуль" в составе которого выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать