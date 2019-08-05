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Espreso.tvСпорт"Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов

"Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов


фото: bt.com
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которой потенциального соперника получило киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" преодолевает квалификацию главного еврокубка путем представителей лиг. В 3-м квалификационном раунде соперником киевлян является бельгийский "Брюгге". Победитель этой пары мог встретиться с командами, которые оказались сильнее в противостоянии "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) и "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

В итоге потенциальным соперником "Динамо" стал победитель пары "Базель" - ЛАСК.

Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20/21 августа, ответные - 27/28 августа.

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