"Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов
5 августа, 2019, 13:15
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которой потенциального соперника получило киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" преодолевает квалификацию главного еврокубка путем представителей лиг. В 3-м квалификационном раунде соперником киевлян является бельгийский "Брюгге". Победитель этой пары мог встретиться с командами, которые оказались сильнее в противостоянии "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) и "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).
В итоге потенциальным соперником "Динамо" стал победитель пары "Базель" - ЛАСК.
Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20/21 августа, ответные - 27/28 августа.
- Напомним, новичок "Динамо" люксембуржец Жерсон Родригес может дебютировать за киевский клуб в матче квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".
- 5 августа, накануне матча против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, бельгийский "Брюгге" приобрел голкипера "Ливерпуля" Миньоле .
- Ранее, перед игрой с "Динамо", бельгийцы продали основного форварда .
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