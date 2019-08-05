Хацкевич взял на матч с "Брюгге" новичка "Динамо" из Люксембурга

5 августа, 2019, 12:00

Новичок "Динамо" люксембуржец Жерсон Родригес может дебютировать за киевский клуб в матче квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

В понедельник, 5 августа, "Динамо" отправилось на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге".

В Бельгию Александр Хацкевич взял 22-х футболистов. Среди них оказался и Жерсон Родригес, подписал контракт с "Динамо" только три дня назад.

24-летний Родригес перешел в киевское клубе 2 августа из японского "Джубило Ивата". Правый вингер, родился в Португалии, сыграл за сборную Люксембурга 16 матчей и забил 1 гол.

Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится в Бельгии 5 августа и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Состав "Динамо":

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.

Защитники: Виталий Миколенко, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербичи, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.