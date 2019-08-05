Хацкевич взял на матч с "Брюгге" новичка "Динамо" из Люксембурга
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
В понедельник, 5 августа, "Динамо" отправилось на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге".
В Бельгию Александр Хацкевич взял 22-х футболистов. Среди них оказался и Жерсон Родригес, подписал контракт с "Динамо" только три дня назад.
24-летний Родригес перешел в киевское клубе 2 августа из японского "Джубило Ивата". Правый вингер, родился в Португалии, сыграл за сборную Люксембурга 16 матчей и забил 1 гол.
Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится в Бельгии 5 августа и начнется в 21:30 по киевскому времени.
Состав "Динамо":
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.
Защитники: Виталий Миколенко, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербичи, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.
Отправляемся в Бельгию на матч # БрюггеДинамо в таком составе! #FCDK #UCL #BruggeDynamo pic.twitter.com/dPyjTUE8Gj- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 5, 2019
- 5 августа, накануне матча против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, бельгийский "Брюгге" приобрел голкипера "Ливерпуля" Миньоле .
- Ранее, перед матчем с "Динамо", бельгийцы продали основного форварда .
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