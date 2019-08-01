"Брюгге" перед игрой с "Динамо" продал основного форварда
1 августа, 2019, 14:03
Соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" продал нидерландского форварда Арна Грунвелда
Об этом сообщает официальный сайт клуба, в который перешел нападающий - английского "Борнмута" .
Таким образом, перед противостоянием с киевским "Динамо", бельгийский клуб потерял своего лидера. 21-летний голландец Арн Грунвелд решил перейти в АПЛ. "Борнмут" заплатил за футболиста 15 млн евро.
За прошлый сезон в составе "Брюгге" нидерландец провел 23 матча, в которых отличился 7 голами и 5 голевыми передачами.
- Напомним, что 6 августа состоится первый матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.
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Перед стартом в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" из-за травмы потеряло словенского футболиста Беньямина Вербича.
- Перед главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем поставят задачу попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.
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