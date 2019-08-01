"Брюгге" перед игрой с "Динамо" продал основного форварда

1 августа, 2019, 14:03

Соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" продал нидерландского форварда Арна Грунвелда

Об этом сообщает официальный сайт клуба, в который перешел нападающий - английского "Борнмута" .

Таким образом, перед противостоянием с киевским "Динамо", бельгийский клуб потерял своего лидера. 21-летний голландец Арн Грунвелд решил перейти в АПЛ. "Борнмут" заплатил за футболиста 15 млн евро.

За прошлый сезон в составе "Брюгге" нидерландец провел 23 матча, в которых отличился 7 голами и 5 голевыми передачами.