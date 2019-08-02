В России депутат предложила сбросить на горящую Сибирь бомбу

2 августа, 2019, 12:39

Депутат фракции Либерально-демократической партии России в Алтайском крае Евгения Боровикова предлагает тушить пожары с помощью бомб

Об этом депутат законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова написала в Facebook.

Боровикова выразила недовольство тем, что у страны есть деньги на то, чтобы спонсировать военные операции в других странах, "пока своя погибает"

"В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него (лес, - ред.) бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнепогашающим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть? ", - говорится в сообщении Боровиковой.

Напомним, что дым от пожаров в Сибири достиг США и Аляски.