Кличко из отпуска передал привет Богдану и Вавришу

6 августа, 2019, 10:54

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе Офиса президента Андрею Богдану и владельцу компании SAGA Development Андрею Вавришу

Об этом Кличко написал у себя в Twitter.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину ...", - написал он.

Привет Андрею и Богдану! Вавриша и Андрею, чтобы ребята не перепутали

Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину ... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE - Виталий Кличко (@Vitaliy_Klychko) 6 августа 2019 г.