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Espreso.tvОбществоКличко из отпуска передал привет Богдану и Вавришу

Кличко из отпуска передал привет Богдану и Вавришу


фото: twitter
Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе Офиса президента Андрею Богдану и владельцу компании SAGA Development Андрею Вавришу

Об этом Кличко написал у себя в Twitter.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину ...", - написал он.

  • 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
  • После чего киевский мэр Виталий Кличко подал в НАБУ заявление с просьбой расследовать факты, о которых сказал Богдан.
  • В НАБУ заявили, что начали расследование по поводу возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко
  • В сентябре 2015 года Кличко уволил главного архитектора Киева и двух его заместителей, в том числе Вавриша, из-за взяточничества
  • Макаровский напомнил Богдану, что власть в Киеве выбирают киевляне, а не Офис президента
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