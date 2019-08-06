Кличко из отпуска передал привет Богдану и Вавришу
6 августа, 2019, 10:54
Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе Офиса президента Андрею Богдану и владельцу компании SAGA Development Андрею Вавришу
Об этом Кличко написал у себя в Twitter.
"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину ...", - написал он.
Привет Андрею и Богдану! Вавриша и Андрею, чтобы ребята не перепутали- Виталий Кличко (@Vitaliy_Klychko) 6 августа 2019 г.
Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину ... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE
- 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
- После чего киевский мэр Виталий Кличко подал в НАБУ заявление с просьбой расследовать факты, о которых сказал Богдан.
- В НАБУ заявили, что начали расследование по поводу возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко
- В сентябре 2015 года Кличко уволил главного архитектора Киева и двух его заместителей, в том числе Вавриша, из-за взяточничества
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