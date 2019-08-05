НАБУ открыло дело о предложении взятки Богдану
5 августа, 2019, 13:48
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что начали расследование в отношении возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook .
"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предыдущая правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины (" Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу ")", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.
- 30 июля председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил , что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-