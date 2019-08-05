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Espreso.tvОбществоНАБУ открыло дело о предложении взятки Богдану

НАБУ открыло дело о предложении взятки Богдану


фото: nabu.gov.ua
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что начали расследование в отношении возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook .

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предыдущая правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины (" Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу ")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

  • 30 июля председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил , что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
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