Богдан заявил, что ему за $ 20 млн предлагали "не трогать" Кличко

30 июля, 2019, 13:55

Об этом глава Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Ко мне выходил несколько дней назад адвокат, который представился адвокатов одного из" смотрящих ", который, якобы, мешает Кличко эффективно управлять городом. Выразил такое предложение: работа с местным бюджетом Киевского совета и государственной администрации позволяет им получать $ 40 млн в год. Он попросил не трогать Кличко и предложил разделить этот "бюджет" пополам ", - отметил Богдан.

Глава Офиса добавил, что не был готов к такой встрече, поэтому ему не удалось зафиксировать указанные факты, однако, он пообещал передать информацию в правоохранительные органы.

Ранее Богдан заявлял, что Кличко подтвердил информацию о потере контроля над Киевсоветом:

"У меня было несколько встреч с Кличко в Офисе президента. Я 6 раз попросил отказаться от института "смотрящих" в Киеве и стать народным мэром. ... Кличко подтвердил мне, что, действительно, он не контролирует Киевский совет. Есть 2-3 "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. Если не будет с ними компромисса - не будет большинства в Киевсовете. Соответственно, не сможет быть эффективным мэром ".