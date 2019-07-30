Эксперт напомнил Богдану, что власть в Киеве выбирают киевляне, а не Офис президента

30 июля, 2019, 17:02

Об этом заявил политический эксперт Владимир Макаровский в социальной сети Facebook .

"Посмотрел пресс-конференцию главы Офиса президента Богдана. Ужаснулся. Человек на его посту откровенно врет и интригует, чтобы оправдать скандальное назначение главы КГГА, которое он планирует провернуть, не спросив мнения киевлян", - считает Макаровский.

По его словам, глава Офиса президента цитирует сомнительные СМИ, чтобы оправдать сомнительное назначение и лишить киевлян власти права на самоуправление.

"По сути Богдан, будучи главой Офиса президента, цитирует желтые интернет-сайты, чтобы оправдать назначения, которое противоречит Конституции, и нарушает право киевлян на местное самоуправление. Заявления о каких-то" смотрящих "и о том, что Виталий Кличко не контролирует Киевсовет выглядят как дешевые сплетни. И уж тем более не могут быть аргументом, чтобы лишить киевлян их права самостоятельно выбирать власть в городе", - продолжил эксперт.

Он также напомнил главе Офиса президента соответствующее решение Конституционного суда от 2003 года.

"Напомню господину Богдану, что Конституционный суд еще в декабре 2003 года определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой". Кличко можно любить или не любить, но его выбрали киевляне, и переизбирать должны киевляне, а не Богдан или его бизнес-партнер Ваврыш, основываясь на сплетнях из интернета. Потому что, честно говоря, эти авторитарные замашки Богдана и его команды, их попытки пойти по схеме Януковича для установления контроля над Киевом откровенно напрягают не только меня, но и тысячи киевлян", - резюмировал Владимир Макаровский.

Напомним, ранее на пресс-конференции Виталий Кличко заявил, что Андрей Богдан пытался незаконно навязать ему "смотрящих" - гендиректора "1+1" Александра Ткаченко и скандального застройщика, ранее уволенного из Киевской администрации за коррупцию Андрея Вавриша.