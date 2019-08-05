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Espreso.tvОбществоСуд, который обыскивало НАБУ, восстановил в должности подозреваемого в присвоении средств прокурора Суса

Суд, который обыскивало НАБУ, восстановил в должности подозреваемого в присвоении средств прокурора Суса


фото: tsn
Окружной административный суд Киева восстановил в должности уволенного в апреле 2017 года прокурора ГПУ Дмитрия Суса

Об этом сообщил адвокат, член Общественного совета добродетели при НАБУ Роман Маселко в Facebook.

Окружной административный суд Киеве 1 августа отменил приказ Генеральной прокуратуры Украины о привлечении прокурора Дмитрия Суса к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.

"Есть такой известный прокурор Сус, который запомнился тем, что ездил на Audi Q7, записанной на его 87-летнюю бабушку, и засветился в громких скандальных делах ГПУ. Эпохальными есть записи из кабинета Суса, которые он сам снимал на украденный видеорегистратор" , - сообщил Маселко.

Отмечается, что Сус выполнял все заказы генерального прокурора. "А когда его задержало НАБУ и освободили из ГПУ, начал сливать всех. Чего только стоят его показания о заказном дела Гречкивского", - отметил адвокат.

Суса освободили еще в 2017-м. Он обжаловал увольнение в ОАСК Павла Вовка.

"Там дело остановили еще в сентябре 2017 и так она лежало до дня .... обыска НАБУ в суде, - заметил Маселко. - 26 июля во время обыска НАБУ судья Арсирий рассказывал всем, что работа суда полностью заблокирована и все дела отложено" .

Тогда же Арсирий провел судебное заседание по делу Суса, которое не трогали два года, и уже 1 августа, накануне вручения подозрений Вовку появилось решение об отмене приказа об увольнении Суса.

 

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