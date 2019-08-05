Суд, который обыскивало НАБУ, восстановил в должности подозреваемого в присвоении средств прокурора Суса
Об этом сообщил адвокат, член Общественного совета добродетели при НАБУ Роман Маселко в Facebook.
Окружной административный суд Киеве 1 августа отменил приказ Генеральной прокуратуры Украины о привлечении прокурора Дмитрия Суса к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.
"Есть такой известный прокурор Сус, который запомнился тем, что ездил на Audi Q7, записанной на его 87-летнюю бабушку, и засветился в громких скандальных делах ГПУ. Эпохальными есть записи из кабинета Суса, которые он сам снимал на украденный видеорегистратор" , - сообщил Маселко.
Отмечается, что Сус выполнял все заказы генерального прокурора. "А когда его задержало НАБУ и освободили из ГПУ, начал сливать всех. Чего только стоят его показания о заказном дела Гречкивского", - отметил адвокат.
Суса освободили еще в 2017-м. Он обжаловал увольнение в ОАСК Павла Вовка.
"Там дело остановили еще в сентябре 2017 и так она лежало до дня .... обыска НАБУ в суде, - заметил Маселко. - 26 июля во время обыска НАБУ судья Арсирий рассказывал всем, что работа суда полностью заблокирована и все дела отложено" .
Тогда же Арсирий провел судебное заседание по делу Суса, которое не трогали два года, и уже 1 августа, накануне вручения подозрений Вовку появилось решение об отмене приказа об увольнении Суса.
- Высший совет правосудия принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру о предоставлении информации о раскрытию и расследованию преступления, совершенного в отношении судей окружного административного суда Киева
- Адвокат Павла Вовка отметил, что никакого обвинения в совершении тяжкого преступления в подозрении судьи нет, вопрос о мере пресечения пока не стоит
- 5 августа ОАСК открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии в Министерство юстиции Украины о несоответствии партии закона о декоммунизации
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-