Дело судей ОАСК: Высший совет правосудия подготовил жалобу в ГПУ

2 августа, 2019, 17:26

Высший совет правосудия принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления, совершенного в отношении судей окружного административного суда Киева

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Отмечается, что 24 и 25 апреля 2019 года в ВРП поступили аналогичные по содержанию сообщения судей окружного административного суда Киева Амельохина В.В., Келеберды В.И., Качура И.A. о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

По их словам, 18 апреля они в составе коллегии приняли решение по иску Коломойского в Национальный банк, Кабмин, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку относительно противоправности их решений в рамках процедуры национализации.

Помимо того, сообщается, что в тот же день президент созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны по оценке решения окружного админсуда Киева.

Заметим, что в своей жалобе судьи отметили, что во время проведения заседания СНБО, еще не было полного текста судебного решения, и ни стороны по делу, ни любые другие лица на тот момент не могли быть знакомы с мотивацией решения суда, на котором основывается уже обнародованная его резолютивная часть. Несмотря на это, участники заседания СНБО его раскритиковали.

"Судьи считают, что такие заявления руководства государства являются прямой угрозой для судебной системы Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность", - заявили в ВРУ.

Судьи заявили, что такие действия являются попыткой давления на судей Амельохина В.В., Келеберду В.И., Качура И.А., которые рассматривают дело.

"По мнению судей, имеются основания утверждать, что такие очевидно резонансные действия были совершены с целью оказания давления на судей Амельохина В.В., Келеберду В.И., Качура И.А., осуществляющих рассмотрение указанного дела", - добавили в пресс-службе совета правосудия.

Также отмечается, что указанные судьи считают, что чиновники таким образом пытались давить на них, потому просили "принять реальные меры для обеспечения их защиты от произвольных и противоправных действий" чиновников.

По словам члена Высшего Совета правосудия Владимира Говорухи, 20 мая ГПУ сообщила о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту возможного вмешательства в деятельность судей высших должностных лиц государства.

Осуществление досудебного расследования было поручено Государственному бюро расследований, которое не предоставляет данных о ходе расследования, сославшись на тайну следствия.

На данный момент, Высший совет правосудия принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления, совершенного в отношении судей окружного административного суда Киева.