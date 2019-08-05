Иск Симоненко из-за запрета Компартии рассмотрит суд, который "переименовал" проспект Бандеры на Московский
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Известно, что дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.
В ОАСК напомнили, что истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым был утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики "(о декоммунизации) о несоответствии деятельности, наименования и символики Компартии Украины требованиям этого закона.
Как сообщалось, Симоненко и КПУ подали иск в ОАСК в июле текущего года.
15 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации.
В июля 2015 года министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.
"После принятия законов была создана независимая комиссия, которая в течение месяца проводила проверку на соответствие трех коммунистических партий в Украине - КПУ, Компартия (обновленная) и Коммунистическая партия Украины рабочих и крестьян.
На основе выводов комиссии я подписал три приказа, которые определяют, что компартии Украины, в частности, в своей деятельности, в наименовании, в символике, уставе и программе не соответствуют требованиям ч.2 ст.3 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического ( нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики ", - заявил тогда Петренко.
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