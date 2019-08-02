В подозрении главе ОАСК речь о совершении тяжкого преступления не идет, - адвокат

2 августа, 2019, 18:56

Адвокат Павла Вовка отметил, что никакого обвинения в совершении тяжкого преступления в подозрении судьи нет, вопрос о мере пресечения пока не стоит

Об этом у здания Генпрокуратуры заявил адвокат судьи Михаил Ильяшев, передает "Интрефакс-Украина".

"Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет", - сказал он.

Адвокат также отметил, что "сегодня нет вопроса о мере пресечения", а на вопрос, будет ли обжаловано подозрение, сказал: "Будем изучать этот вопрос".

Ильяшев считает, что обнародованные на совместной пресс-конференции руководителя Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюк и директора НАБУ Артема Сытника видеоматериалы "никто не собирался использовать в уголовном производстве".

"Со своей стороны вообще могу сказать о пленках: любые данные негласных следственных розыскных действий составляющих государственную тайну, и их разглашение допустимо только после прохождения определенной процедуры. Если эта процедура не пройдена, то даже при условии, что какие-то пленки есть, они сразу теряют силу доказательства в уголовном производстве. Поэтому то, что их предали огласке, их никто и не собирался использовать в уголовном производстве. А это значит, что все это смонтировано: логика подсказывает", - объяснил свое видение адвокат.