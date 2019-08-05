Кличко все путает: Ваврыш опроверг заявление мэра о "смотрящем"

5 августа, 2019, 15:46

Экс-заместитель главного архитектора Киева, застройщик Андрей Ваврыш заявил, что Виталия Кличко предупреждали о звонке от него, но по поводу переезда Офиса Зеленского в Украинский дом

Об этом Андрей Варва сообщил в интервью "НВ".

"Виталий Кличко все, как всегда, путает. Его могли предупредить, что я буду звонить по вопросу Украинского Дома (один из вариантов переезда офиса Зеленского с Банковой) - не более того. Я думаю, что это событие, высосано из пальца", - ответил он на вопрос относительно заявления мэра Киева о том, что Богдан предложил ему корректировать свои действия с Вавришем или Ткаченко.

Комментируя вопрос о роли "смотрящего" для себя, он сказал: "Это же глупость, какие "смотрящие"? Нормальный демократический город с устоявшимися взаимоотношениями между жителями. Какие "смотрящие"? Это невозможно".

Он также отметил, что, по его мнению, "смотрящим" в городе должен быть только мэр. "Но мне кажется, если ты как лидер и хозяин не допускаешь того, чтобы тобой кто-то руководил, то делать это просто невозможно. Если ты об этом молчишь, ты - соучастник", - добавил Ваврыш.