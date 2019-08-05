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Espreso.tvОбществоКличко все путает: Ваврыш опроверг заявление мэра о "смотрящем"

Кличко все путает: Ваврыш опроверг заявление мэра о "смотрящем"


фото: nv.ua
Экс-заместитель главного архитектора Киева, застройщик Андрей Ваврыш заявил, что Виталия Кличко предупреждали о звонке от него, но по поводу переезда Офиса Зеленского в Украинский дом

Об этом Андрей Варва сообщил в интервью "НВ".

"Виталий Кличко все, как всегда, путает. Его могли предупредить, что я буду звонить по вопросу Украинского Дома (один из вариантов переезда офиса Зеленского с Банковой) - не более того. Я думаю, что это событие, высосано из пальца", - ответил он на вопрос относительно заявления мэра Киева о том, что Богдан предложил ему корректировать свои действия с Вавришем или Ткаченко.

Комментируя вопрос о роли "смотрящего" для себя, он сказал: "Это же глупость, какие "смотрящие"? Нормальный демократический город с устоявшимися взаимоотношениями между жителями. Какие "смотрящие"? Это невозможно".

Он также отметил, что, по его мнению, "смотрящим" в городе должен быть только мэр. "Но мне кажется, если ты как лидер и хозяин не допускаешь того, чтобы тобой кто-то руководил, то делать это просто невозможно. Если ты об этом молчишь, ты - соучастник", - добавил Ваврыш.

  • 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
  • После чего киевский мэр Виталий Кличко подал в НАБУ заявление с просьбой расследовать факты, о которых сказал Богдан.
  • В НАБУ заявили, что начали расследование по поводу возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко
  • В сентябре 2015 года Кличко уволил главного архитектора Киева и двух его заместителей, в том числе Вавриша, через взяточничество
  • Макаровский напомнил Богдану, что власть в Киеве выбирают киевляне, а не Офис президента
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