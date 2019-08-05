ЦИК пересчитал голоса в округе №50 в Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Члены ЦИК пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков, доставленные вместе с другой избирательной документацией в Киев.
"Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО №50 за исполнением судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на выполнение решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы ", - говорится в сообщении.
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Напомним, 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
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Борьба в округе шла между Покровским городским головой Русланом Требушкиним, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольского мэром Андреем Аксеновым.
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По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат.
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с 22 июля в Покровске продолжается протестная акция за подсчет голосов, люди установили палатки, сносили шины.
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Для стабилизации ситуации в в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.
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24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.
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4 августа в городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков , указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями по выборам народных депутатов Украины для голосования в ОИК № 50.
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