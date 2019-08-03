"Ситуация спокойная". В Покровске начали передачу документов 50 округа делегации ЦИК из Киева

3 августа, 2019, 13:35

В городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков, указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями с выборов народных депутатов Украины для голосования в ОИК № 50