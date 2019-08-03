//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Ситуация спокойная". В Покровске начали передачу документов 50 округа делегации ЦИК из Киева

"Ситуация спокойная". В Покровске начали передачу документов 50 округа делегации ЦИК из Киева

В городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков, указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями с выборов народных депутатов Украины для голосования в ОИК № 50

Подразделения полиции обеспечивают общественный порядок, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Ситуация спокойная и контролируемая", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 августа, 2019 суббота

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

3 августа, 2019 суббота

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать