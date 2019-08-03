"Ситуация спокойная". В Покровске начали передачу документов 50 округа делегации ЦИК из Киева
3 августа, 2019, 13:35
В городе Покровск Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами избирательных участков, указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями с выборов народных депутатов Украины для голосования в ОИК № 50
Подразделения полиции обеспечивают общественный порядок, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Ситуация спокойная и контролируемая", - говорится в сообщении.
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