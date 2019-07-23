Протесты под ОИК на Донетчине: в Покровск отправили вертолет со спецназовцами

23 июля, 2019, 21:49

Для стабилизации ситуации на одномандатном избирательном участке №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции