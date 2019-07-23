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Espreso.tvОбществоПротесты под ОИК на Донетчине: в Покровск отправили вертолет со спецназовцами

Протесты под ОИК на Донетчине: в Покровск отправили вертолет со спецназовцами

Для стабилизации ситуации на одномандатном избирательном участке №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Министерство внутренних дел Украины перебросило резервы групп спецназначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки для стабилизации ситуации после выборов в Верховную Раду в Покровске Донецкой области", - говорится в сообщении.

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