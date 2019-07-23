Протесты в ОИК в Донецкой области: люди установили палатки, несут шины
Об этом сообщает МВД.
По факту событий на ОИК начато досудебное расследование.
Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали подносить шины.
Полиция заявляет, что обеспечивает публичную безопасность на территории ОИК. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.
По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).
По уголовному производству продолжаются следственные действия.
Полиция действует в рамках действующего законодательства и придерживается политической нейтральности.
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