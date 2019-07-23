Протесты в ОИК в Донецкой области: люди установили палатки, несут шины

23 июля, 2019, 15:44

Со вчерашнего дня в Покровске продолжается протестная акция за подсчет голосов, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает

Об этом сообщает МВД.

По факту событий на ОИК начато досудебное расследование.

Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали подносить шины.

Полиция заявляет, что обеспечивает публичную безопасность на территории ОИК. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

По уголовному производству продолжаются следственные действия.

Полиция действует в рамках действующего законодательства и придерживается политической нейтральности.