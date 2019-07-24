Протесты в ОИК в Покровске: ребята "спортивного вида" угрожали активистам
Об этом сообщила корреспондентка Еспресо.TV Алина Рудич с места событий.
Сейчас у здания избирательной комиссии 50 округа на Донетчине куча полиции. Комиссия пошла на технический перерыв, они не захотели рассматривать жалобы, является принципиальным вопросом и для кандидатов, и для активистов. Эти жалобы содержат большое количество выявленных фактов того, в чем обвиняют ОИК, - фальсификации.
Корреспондентка отметила, что к журналистам пришли ребята "спортивного вида", которые угрожали активистам.
Она рассказала, что эти ребята вчера расклеивали себе руки желтым скотчем, "очевидно, чтобы понимать в случае чего, на кого нападать, а на кого - нет".
Отмечается, что вчера ситуация была совсем критическая, а пока столкновений с митингующими нету.
Интересно, что на момент перечисления последнего участка, который ранее переправляли на уточнение, члены комиссии большинством проголосовали за то, чтобы передать данные в ЦИК. Так что на сайте ЦИК сейчас 100% обработанных протоколов.
До того, поскольку ОИК еще не переходили к рассмотрению жалоб, пока неизвестно, передадут ли сегодня в ЦИК протоколы с мокрыми печатями.
- Напомним, с 22 июля в Покровске продолжается протестная акция за подсчет голосов , люди установили палатки, сносили шины
- Для стабилизации ситуации в в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции
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