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Espreso.tvОбществоПротесты в ОИК в Покровске: ребята "спортивного вида" угрожали активистам

Протесты в ОИК в Покровске: ребята "спортивного вида" угрожали активистам


фото: TipichniyPokrovsk
У здания избирательной комиссии округа №50 продолжаются протесты, комиссия еще не рассматривала жалобы, содержащие информацию о фальсификации

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо.TV Алина Рудич с места событий.

Сейчас у здания избирательной комиссии 50 округа на Донетчине куча полиции. Комиссия пошла на технический перерыв, они не захотели рассматривать жалобы, является принципиальным вопросом и для кандидатов, и для активистов. Эти жалобы содержат большое количество выявленных фактов того, в чем обвиняют ОИК, - фальсификации.

Корреспондентка отметила, что к журналистам пришли ребята "спортивного вида", которые угрожали активистам.

Она рассказала, что эти ребята вчера расклеивали себе руки желтым скотчем, "очевидно, чтобы понимать в случае чего, на кого нападать, а на кого - нет".

Отмечается, что вчера ситуация была совсем критическая, а пока столкновений с митингующими нету.

Интересно, что на момент перечисления последнего участка, который ранее переправляли на уточнение, члены комиссии большинством проголосовали за то, чтобы передать данные в ЦИК. Так что на сайте ЦИК сейчас 100% обработанных протоколов.

До того, поскольку ОИК еще не переходили к рассмотрению жалоб, пока неизвестно, передадут ли сегодня в ЦИК протоколы с мокрыми печатями.

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