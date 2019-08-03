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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал, когда встретится с Трампом

Зеленский рассказал, когда встретится с Трампом


фото: interfax.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом в сентябре

Об этом Зеленский заявил 3 августа в Трускавце, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Владимира Зеленского, его встреча с президентом США Дональдом Трампом планируется в сентябре в Вашингтоне.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.

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