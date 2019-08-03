Зеленский рассказал, когда встретится с Трампом

3 августа, 2019, 16:25

Об этом Зеленский заявил 3 августа в Трускавце, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Владимира Зеленского, его встреча с президентом США Дональдом Трампом планируется в сентябре в Вашингтоне.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.