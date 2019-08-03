Зеленский рассказал, когда встретится с Трампом
3 августа, 2019, 16:25
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом в сентябре
Об этом Зеленский заявил 3 августа в Трускавце, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам Владимира Зеленского, его встреча с президентом США Дональдом Трампом планируется в сентябре в Вашингтоне.
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.
- Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первую телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом.
- Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд сказал, что президенты Украины и США нашли общий язык и вскоре встретятся
- 2 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что главным вопросом во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США будет оборона.