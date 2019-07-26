Трамп и Зеленский сразу нашли общий язык, - посол США в ЕС о телефонном разговоре президентов
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону, - ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.
По сообщению, президенты, в частности, договорились "предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия" во время визита Зеленского в США.
Точная дата визита Владимира Зеленского в США пока неизвестна.
Гордон Сондланд рассказал, что обсуждал 26 июля, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, среди прочего, войну, вопросы энергетической безопасности, положение в Нафтогазе, верховенство права.
По его словам, сейчас по инициативе президента США Дональда Трампа работает команда с участием министра энергетики Рика Перри, послов Курта Волкера и Уильяма Тейлора, других представителей Госдепартамента США, которая сосредоточена на различных аспектах отношений с Украиной.
- Напомним, 25 июля Зеленский впервые поговорил с Трампом по телефону.
- Волкер прибыл в Украину и встретился с Порошенко и Тимошенко.
- Зеленский встретился с Волкером и представителем США в Евросоюзе.
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