Трамп и Зеленский сразу нашли общий язык, - посол США в ЕС о телефонном разговоре президентов

26 июля, 2019, 21:48

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд сказал, что президенты Украины и США нашли общий язык и вскоре встретятся

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону, - ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.

По сообщению, президенты, в частности, договорились "предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия" во время визита Зеленского в США.

Точная дата визита Владимира Зеленского в США пока неизвестна.

Гордон Сондланд рассказал, что обсуждал 26 июля, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, среди прочего, войну, вопросы энергетической безопасности, положение в Нафтогазе, верховенство права.

По его словам, сейчас по инициативе президента США Дональда Трампа работает команда с участием министра энергетики Рика Перри, послов Курта Волкера и Уильяма Тейлора, других представителей Госдепартамента США, которая сосредоточена на различных аспектах отношений с Украиной.