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Espreso.tvОбществоОсновной темой переговоров Трампа и Зеленского будет оборона, - Данилюк

Основной темой переговоров Трампа и Зеленского будет оборона, - Данилюк

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк считает, что главным вопросом в ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в США будет оборона

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Вопрос безопасности - это где-то 80% вообще нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", - заявил Данилюк.

Он добавил, что сумма военной помощи США Украине ежегодно увеличивается.

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