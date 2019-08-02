Основной темой переговоров Трампа и Зеленского будет оборона, - Данилюк

2 августа, 2019, 20:48

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк считает, что главным вопросом в ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в США будет оборона

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Вопрос безопасности - это где-то 80% вообще нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", - заявил Данилюк.

Он добавил, что сумма военной помощи США Украине ежегодно увеличивается.