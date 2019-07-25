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Espreso.tvОбществоЗеленский впервые поговорил с Трампом по телефону

Зеленский впервые поговорил с Трампом по телефону

В четверг, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Также Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро завершить расследование коррупционных дел, мешающих взаимодействию Украины и США.

Кроме того, президент США подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность всесторонне способствовать реализации украинских реформ.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за сохранение и усиление санкционного давления на Россию.

Лидеры стран договорились обсудить вопрос украинского-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые после избрания поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

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