Зеленский впервые поговорил с Трампом по телефону
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Также Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро завершить расследование коррупционных дел, мешающих взаимодействию Украины и США.
Кроме того, президент США подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность всесторонне способствовать реализации украинских реформ.
Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за сохранение и усиление санкционного давления на Россию.
Лидеры стран договорились обсудить вопрос украинского-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.
Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые после избрания поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют