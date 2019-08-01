Вероятная отставка Богдана: СМИ назвали причину

1 августа, 2019, 21:15

По данным источников, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан является главой ОП

По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.

В США, как известно, идет расследование против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан.

По словам источника, накануне выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, поскольку Богдана они связывают с Коломойским.