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Espreso.tvОбществоВероятная отставка Богдана: СМИ назвали причину

Вероятная отставка Богдана: СМИ назвали причину

По данным источников, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан является главой ОП

По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.

В США, как известно, идет расследование против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан.

По словам источника, накануне выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, поскольку Богдана они связывают с Коломойским.

  • Вечером 1 августа в различных СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку. Эта информация не подтверждена официально.
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