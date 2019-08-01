Вероятная отставка Богдана: СМИ назвали причину
1 августа, 2019, 21:15
По данным источников, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан является главой ОП
По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.
В США, как известно, идет расследование против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан.
По словам источника, накануне выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, поскольку Богдана они связывают с Коломойским.
- Вечером 1 августа в различных СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку. Эта информация не подтверждена официально.
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