Российские боевики включили Цемаха в списки на обмен

2 августа, 2019, 18:30

"ДНР" включила в список на обмен своего бывшего "командира ПВО" Владимира Цемаха

Об этом заявила "омбудсвумен ДНР" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

"Цемаху был продлен срок содержания под стражей, и он был включен в списки на обмен, поэтому я надеюсь, что мы его скоро увидим", - сказала представитель террористов.