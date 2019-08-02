Российские боевики включили Цемаха в списки на обмен
2 августа, 2019, 18:30
"ДНР" включила в список на обмен своего бывшего "командира ПВО" Владимира Цемаха
Об этом заявила "омбудсвумен ДНР" Дарья Морозова, передают российские СМИ.
"Цемаху был продлен срок содержания под стражей, и он был включен в списки на обмен, поэтому я надеюсь, что мы его скоро увидим", - сказала представитель террористов.
- В конце июня агенты украинских спецслужб провели блестящую операцию по похищению экс-начальника бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимира Цемаха по его месту жительства в ОРДО и беспрепятственной перевозки в Киев.
- 28 июня он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение об его аресте на два месяца .
- 17 июля во медиа появилось сообщение и о якобы задержании СБУ водителя-перевозчика российского "Бука". В то же время, его личные данные не раскрывались.
- Прокурор не исключает, что Цемах будет свидетельствовать в Нидерландах .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-