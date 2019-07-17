Дело МН17: водитель-перевозчик российского "Бука" уже отбывает наказание в Украине, - СБУ

17 июля, 2019, 14:49

СБУ рассказала о задержании водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс "Бук", который сбил самолет Boeing Малайзийских авиалиний рейса MH17

Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков во время брифинга, передает Громадское.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке... Нам удалось это лицо задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине ", - заявил он.

В то же время фамилия осужденного не сообщается.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что водителя тягача задержали в 2016 году. Он осужден по статье за "террористический акт".