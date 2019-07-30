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Espreso.tvОбществоЗадержанный на оккупированном Донбассе Цемах даст показания в Нидерландах по катастрофе МН17

Задержанный на оккупированном Донбассе Цемах даст показания в Нидерландах по катастрофе МН17

Задержанный россиянин Владимир Цемах присутствовал на заседании суда путем видеоконференцсвязи

Об этом сообщает Insider.

Цемах заявил, что свою вину не признает. А на вопрос о возможном обмене говорит, что с ним об этом никто не говорил.

"Я был в бессознательном состоянии. Очень долго. Задержание проводили два незнакомых мне человека. Они зашли ко мне домой. А провозили меня уже затем через Марьинку", - рассказывает он о задержании.

В "ДНР", как он утверждает, работал в горном техникуме, там же, где и его жена. Говорит, что в рядах террористов "защищал свою землю".

"Я боец, который защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал. Российских военнослужащих там не видел", - добавил он.

Сегодня Апелляционный суд отказал адвокату и не выпустил Цемаха из СИЗО СБУ. Защитник Роман Гонтарев сообщил, что задержание Цемаха состоялось 27 июня в городе Снежное Донецкой области.

"К нему применили насилие. Рукояткой пистолета ударили по голове и применили снотворное вещество. Затем провезли через линию разграничения. К нему правоохранители применяли психотропные снотворные вещества. Мы сейчас не можем доказать эти обстоятельства. Из материалов следует, что Цемаха задержали без решения суда", - отметил адвокат.

Гонтарев отметил, что прокурор не доказал наличие оснований для законного задержания.

«Не допрошены в производстве и свидетели, которые указывали, что Цемах на момент задержания только что совершил преступление. Также отсутствует потерпевший, который говорил о Цемахе. Постановления о задержании не было. Все доказательства, содержащиеся в материалах, датированы 2014-2015 годами: протоколы осмотров сайтов (на которых было интервью Цемаха, - ред.)", - отметил адвокат.

Прокурор возразил против доводов адвоката.

"Из предоставленных материалов следствия следует, что Цемах был задержан в связи с тем, что при нем были документы, удостоверяющие принадлежность его к" ДНР ". А также в связи с его активным участием в "ДНР", - сказал он.

По словам прокурора, Цемах был членом террористической организации.

Кроме того, Цемах может обладать важной информацией о сбивании рейса МН17. Прокурор не исключает, что Цемах будет свидетельствовать в Нидерландах.

"Конечно процедура участия и свидетелей, и подозреваемых. Есть соответствующее соглашение между Украиной и королевством Нидерланды по делам, связанным со сбитием Боинга. Там также расписаны процедуры", - говорит прокурор Пересада.

Кроме того, особа может свидетельствовать добровольно. Цемах, скорее всего, будет это делать по видеоконференцсвязи.

  • В конце июня агенты украинских спецслужб провели блестящую операцию по похищению экс-начальника бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимира Цемаха по его месту жительства в ОРДО и беспрепятственной перевозке в Киев.
  • 28 июня он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца.
  • 17 июля в медиа появилось сообщение о якобы задержании СБУ водителя-перевозчика российского "Бука". В то же время, его личные данные не раскрывались.
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