"Я этот" Бук "прятал. Я Вам покажу даже, где он стоял и где я его забирал". Журналисты показали признание экс-начальника ПВО "ДНР", арестованного по делу малазийского "Боинга"

7 июля, 2019, 12:18

Экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах признавался в интервью для сепаратистского канала "Новороссия", что он был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17, сбитого росийскими наемниками 17 июля 2014 года, а также непосредственным участником этих событий

Соответствующие видео-фрагменты приведены в сюжете независимого от Кремля русскоязычного телеканала Настоящее время , передает Еспресо.TV .

"Я этот" Бук "прятал. Я Вам покажу даже, где он стоял и где я его забирал", - заявлял Цемах корреспонденту "Новороссии".

Кроме того, как тогда также утверждал Цемах, рассказывая о трагедии "Боинга", он "этого пацана вытаскивал".

Данное интервью было записано в 2015 году.