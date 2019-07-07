"Я этот" Бук "прятал. Я Вам покажу даже, где он стоял и где я его забирал". Журналисты показали признание экс-начальника ПВО "ДНР", арестованного по делу малазийского "Боинга"
7 июля, 2019, 12:18
Экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах признавался в интервью для сепаратистского канала "Новороссия", что он был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17, сбитого росийскими наемниками 17 июля 2014 года, а также непосредственным участником этих событий
Соответствующие видео-фрагменты приведены в сюжете независимого от Кремля русскоязычного телеканала Настоящее время , передает Еспресо.TV .
"Я этот" Бук "прятал. Я Вам покажу даже, где он стоял и где я его забирал", - заявлял Цемах корреспонденту "Новороссии".
Кроме того, как тогда также утверждал Цемах, рассказывая о трагедии "Боинга", он "этого пацана вытаскивал".
Данное интервью было записано в 2015 году.
- В конце июня агенты украинских спецслужб провели блестящую операцию по похищению Цемаха по его месту жительства в ОРДО и беспрепятственной перевозке в Киев.
- 28 июня он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца .
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