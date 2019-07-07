//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Я этот" Бук "прятал. Я Вам покажу даже, где он стоял и где я его забирал". Журналисты показали признание экс-начальника ПВО "ДНР", арестованного по делу малазийского "Боинга"

"Я этот" Бук "прятал. Я Вам покажу даже, где он стоял и где я его забирал". Журналисты показали признание экс-начальника ПВО "ДНР", арестованного по делу малазийского "Боинга"

Владимир Цемах
Экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах признавался в интервью для сепаратистского канала "Новороссия", что он был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17, сбитого росийскими наемниками 17 июля 2014 года, а также непосредственным участником этих событий

Соответствующие видео-фрагменты приведены в сюжете независимого от Кремля русскоязычного телеканала Настоящее время , передает Еспресо.TV .

"Я этот" Бук "прятал. Я Вам покажу даже, где он стоял и где я его забирал", - заявлял Цемах корреспонденту "Новороссии".

Кроме того, как тогда также утверждал Цемах, рассказывая о трагедии "Боинга", он "этого пацана вытаскивал".

Данное интервью было записано в 2015 году.

  • В конце июня агенты украинских спецслужб провели блестящую операцию по похищению Цемаха по его месту жительства в ОРДО и беспрепятственной  перевозке в Киев.
  • 28 июня он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать