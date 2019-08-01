В Нацбанке объяснили, почему гривна укрепилась до 3-летнего максимума

1 августа, 2019, 12:40

Значительное предложение иностранной валюты, в частности благодаря притоку иностранных портфельных инвестиций, укрепили гривну в июле до рекордных показателей за последние три года

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль.

"В июле мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная индексом ЕСРИ, улучшилась - рост цен на железную руду и подсолнечное масло перевесили умеренное снижение цен на сталь и зерновые", - пояснили в Нацбанке.

Также среди причин ослабления позиций доллара в Украине в частности, НБУ называет ожидания рынка на результаты заседаний ведущих центральных банков мира - ЕЦБ и ФРС.

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что в июле регулятор снизил учетную ставку до 17%. Также НБУ начал обнародовать прогноз процентной ставки, базовый сценарий которого предусматривает снижение до 8% в течение последующих лет.

Поэтому доходность гривневых ОВГЗ уменьшилась, отметили в НБУ. Учитывая прогноз ключевой ставки НБУ сохраняется значительный потенциал для снижения правительством стоимости среднесрочных заимствований. Это усиливало спрос на государственные ценные бумаги, в том числе со стороны нерезидентов, и смещали его в сторону средне- и долгосрочных инструментов на фоне все еще высоких процентных ставок по этим бумагам, рассказали в Нацбанке.

"Значительная предложение иностранной валюты, в том числе за счет притока иностранных портфельных инвестиций, обеспечивала дальнейшее укрепление гривны. Это позволило НБУ пополнять международные резервы, а не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса - в июле положительное сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке составил $ 1,3 млрд ($ 2,7 млрд с начала года). Официальный обменный курс гривны к доллару США в июле по сравнению с июнем укрепился на 4,1% и достиг минимальных уровней за последние три года ", - говорится в отчете.

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