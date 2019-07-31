Доллар подешевел до 25,09 грн
31 июля, 2019, 09:17
За сутки американский доллар подешевел на 16 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Евро также падает в цене: в среду, 31 июля, 1 евро стоит 27,98 грн.
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают по 24,95 грн, продают - 25,06 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 27,80 грн, продают - 28,00 грн.
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