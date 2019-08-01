//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрепление гривны: доллар подешевел до 25,02 грн

Укрепление гривны: доллар подешевел до 25,02 грн

В четверг, 1 августа, $ 1 стоит 25,02 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро также продолжает падать в цене. Следовательно, 1 евро стоит 27,90 грн.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают по 25,12 грн, продают - 25,20 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 27,95 грн, продают - 28,10 грн.

Напомним, что министр финансов раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 августа, 2019 четверг

31 июля, 2019 среда

больше новостей

1 августа, 2019 четверг

31 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать