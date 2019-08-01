Укрепление гривны: доллар подешевел до 25,02 грн
1 августа, 2019, 08:48
В четверг, 1 августа, $ 1 стоит 25,02 грн
Об этом говорится на сайте НБУ.
Евро также продолжает падать в цене. Следовательно, 1 евро стоит 27,90 грн.
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают по 25,12 грн, продают - 25,20 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 27,95 грн, продают - 28,10 грн.
Напомним, что министр финансов раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.
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