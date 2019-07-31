Правительство расширило спецпошлины на сжиженный газ из России, - Герус
Об этом сообщил пресдавник президента в правительстве Андрей Герус .
Представитель "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн написал в комментариях под постом Геруса в Facebook, на указанный в постановлении Кабмина №624 от 17 июля 2019 товарный код сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) приходится лишь 1,7% от общего объема сжиженного газа, поставляемого из России в Украину.
"Я вижу, вы не знали, что на прошлой Кабмине постановлению были включены все соответствующие коды", - ответил Герус.
Напомним, 17 июля Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций одобрил постановление, которое вводит специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.
-
19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
-
Кроме того, с 1 июня 2019 Российская Федерация расширила санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-