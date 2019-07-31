Правительство расширило спецпошлины на сжиженный газ из России, - Герус

31 июля, 2019, 10:08

Кабинет министров Украины расширил спецпошлины на импорт сжиженного газа из России, включив в перечень все товарные коды

Об этом сообщил пресдавник президента в правительстве Андрей Герус .

Представитель "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн написал в комментариях под постом Геруса в Facebook, на указанный в постановлении Кабмина №624 от 17 июля 2019 товарный код сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) приходится лишь 1,7% от общего объема сжиженного газа, поставляемого из России в Украину.

"Я вижу, вы не знали, что на прошлой Кабмине постановлению были включены все соответствующие коды", - ответил Герус.

Напомним, 17 июля Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций одобрил постановление, которое вводит специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.